“مانشستر سيتي “يفوز على “مارسيليا” بثلاثية نظيفة

عاد “مانشستر سيتي” بانتصار ثمين خارج قواعده، بعد تغلبه على مضيفه “مارسيليا” بثلاثية دون مقابل؛ على ملعب “فيلودروم”، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة .

وقد افتتح الإسباني الشاب، فيران توريس” أهداف “السيتي “في الدقيقة الـ 18، وأضاف لاعب الوسط، إلكاي غوندوغان، الهدف الثاني في الدقيقة الـ76، ليتبعه رحيم ستيرلينغ بالهدف الثالث قبل نهاية الوقت الأصلي بتسع دقائق.

وبذلك، يحافظ “السيتزن” على صدارة المجموعة حيث وصل إلى ست نقاط من فوزيْن، فيما تتواصل نتائج “مارسيليا” المخيبة للآمال، باحتلاله المركز الأخير دون نقاط.

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