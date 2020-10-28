عمومية القوة البدنية تدعو لاجتماع أعضاء الجمعية

أخبار ليبيا24

دعا رئيس الجمعية العمومية للاتحاد العام الليبي للقوة البدنية منير الشويهدي اليوم الأربعاء أعضاء الجمعية لاجتماع السبت المقبل في مدينة بنغازي.

وأوضح الشويهدي في دعوته التي تحصلت “أخبار ليبيا24” على نسخة منها أن الاجتماع المزمع عقده سوف يناقش جدول الأعمال.

وأضاف رئيس الجمعية العمومية أنه سيتم خلال الاجتماع استعراض تقارير مجلس الإدارة عن أعمال الاتحاد خلال عامي 2019 – 2020.

وأشار إلى الشويهدي إلى أنه ستتم أيضًا مناقشة الميزانية والحساب الختامي وتقرير أمن الصندوق عن عامي 2019 – 2020.

وأفاد رئيس الجمعية أن البند الأخير الذي سيتم طرحه خلال الاجتماع خطة عمل الاتحاد ومشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية القادمة.