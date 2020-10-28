“بوزيد” رئيساً لنادي النصر

أسامة بوزيد رئيسا لنادي النصر عقب فوزه بالانتخابات التي استضافها مجمع سليمان الضراط
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قناة 218 الليبية
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