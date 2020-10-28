اخبار الرياضة

“بوزيد” رئيساً لنادي النصر

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أسامة بوزيد رئيسا لنادي النصر عقب فوزه بالانتخابات التي استضافها مجمع سليمان الضراط

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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