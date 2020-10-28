ناشئي خالد بن الوليد يتفوقون على السد

بنغازي 28 أكتوبر 2020 (وال) – نجح فريق خالد بن الوليد لفئة الناشئين لكرة القدم من تحقيق الانتصار على حساب ناشئي فريق السد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، وذلك ضمن منافسات البطولة التنشيطية لكرة القدم للناشئين التي تندرج تحت مهرجان بنغازي السلام.

هذه المباراة التي جرت – أمس الثلاثاء – على أرضية الملعب الجانبي بالمدينة الرياضية توسطها الحكم “أحمد الجروشي”، حيث شهد اللقاء المثير تسجيل خمسة أهداف، حيث تناوب على تسجيل أهداف خالد بن الوليد كل من “خالد جمعة الحاسي” هدفين ، و “مفتاح علي حويل” و “الحسين البركي”، لكل منهما هدف، فيما سجل هدف ناشئي السد اللاعب “علاء فتحي”. (وال – بنغازي) س إ

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