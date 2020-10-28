ريال مدريد يبسط خبرته الأوروبية ويعود بتعادل ثمين أمام مونشنغلادباخ

تقرير 218

رحل ريال مدريد إلى ملعب بروسيا بارك في ثاني جولات دوري الأبطال لمواجهة بروسيا مونشنغلادباخ وتصحيح مساره بعد الخسارة على ملعبه أمام شاختار دونتسيك .

وحمل ربع الساعة الأولى أولى فرص المدريديين عبر الفرنسي كريم بنزيما الذي سدد كرة ابتعدت عن إطار مرمى أصحاب الأرض، وبعدها جاء التهديد العلني الأول من توني كروس الذي يعرف الملاعب الألمانية جيدا. تسديدة اضطر الحارس سومر لإبعادها بصعوبة.

وجاء رد بروسيا مونشنغلادباخ الأول بعد تمريرة من الحسن بيليا نحو ماركوس تورام هذا الأخير أكد للجميع أنه لا يضيع أنصاف الفرص مفتتحا أهداف المباراة في الدقيقة الثالثة والثلاثين .واقترب الريال من تعديل الكفة عبر أسينسيو وتسديدته القريبة اصطدمت بجدار الفريق يان سومر قبل انقضاء الشوط الأول .

وفي الشوط الثاني دخل الميرينغي مصرا على إدراك التعادل وبعدها جاء الدور مجددا على ماركوس تورام المهاجم الفرنسي الشاب أضاف الثنائية في الدقيقة الثامنة والثلاثين بكرة مرتدة من الحارس كورتوا.

وظل ريال مدريد يبحث عن تقليص الفارق، ومحاولة البديل العائد إيدين هازارد لامست الشباك من الخارج، محاولات أكدها المهاجم كريم بنزيما مقلصا الفارق في الدقيقة السابعة والثمانين بطريقة رائعة وواضعا أملا للمباراة في دقائقها الأخيرة، أمل تحقق بعد ضغط متواصل بعدما أهدى سيرجيو راموس برأسيته الكرة لكاسيميرو مسجلا أول تعادل للفريق بالمسابقة هذا الموسم.

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