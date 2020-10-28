بوزيد : عقب انتخابه سأبذل قصاري جهدي للارتقاء  بنادي النصر

أخبار ليبيا 24 – خاص

انتخبت الجمعية العمومية لنادي النصر أسامة بوزيد رئيسا لمجلس إدارة النادي، وذلك في الانتخابات التي استضافها مجمع سليمان الضراط اليوم الأربعاء .

بوزيد قال – في تصريح خاص لوكالة أخبار ليبيا 24 – عقب انتخابه إنه ممتن لكل الجماهير النصراوية التي وضعت الثقة به، وصوتت له .

ووعد بوزيد الجماهير النصراويه ببذل كل ما في وسعه للارتقاء بمؤسسة نادي النصر ، لافتًا إلى أنه سيبدأ الإعداد لإقامة معسكر خارجي للفريق الاول لكرة القدم خلال الأيام المقبلة في جمهورية مصر.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة سيتعاقد مع ثلاثة محترفين أفارقه لدعم فريق الكرة في مشاركته الإفريقيةـ موضحًا أن الاهتمام سيكون بكافة الألعاب وخاصة الفئات السنية التي سيكون لها اهتمام كبير .

وكان 204 عضو قد صوتوا لصالح القائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات من مجموع 390 عضو يشكلون الجمعية العمومية لنادي النصر .