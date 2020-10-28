رغم غياب رونالدو.. مواجهة تخطف الأنظار بين يوفنتوس وبرشلونة

تقرير| 218

عندما تكون المواجهة عنوانا للتحدي والإثارة، تتخذ عدسات الكاميرات اتجاهاً واحداً في ملعب أليانز ستاديوم، المجموعة السابعة بوصلة نسخة الموسم الحالي لدوري الأبطال ستشهد قمة مبكرة بين يوفنتوس وضيفه برشلونة.

وتعد الرغبة في الانتصار وإكمال المشوار الهدف المشترك بين البيانكونيري والبلوغرانا في مواجهة تعد بالفرجة والمتعة كعنوان أبرز قبل البحث عن نقاط المباراة الثلاث.

ونجح الفريق الكاتالوني في حصد الفوز بخماسية في افتتاح مشواره بدوري الأبطال، وعلى الرغم من أن الاختبار الأول لم يكن معيارا حقيقيا لقياس قوته أوروبيا نظرا لضعف الفريق الخصم والبحث عن مصالحة الجمهور بعد السقوط أمام الغريم ريال مدريد في الليغا.

وفي المقابل كانت بداية السيدة العجوز في دوري الأبطال مثالية حيث حقق انتصارا بارزا خارج أرضه أمام دينامو كييف بثنائية ألفارو موراتا ضامناً بذلك أول ثلاث نقاط له في المجموعة.

وسيدخل مدرب يوفنتوس أندريا بيرلو الموقعة المرتقبة ونصب عينيه النقاط الثلاث من أجل مواصلة القتال للوصول إلى أدوار متقدمة، بيرلو يدرك جيدا قوة خصمه الكروي ويدرك جيدا أنه على رأس فريق لا يستهان به وله من الخبرة على الميدان ما يؤهله لحرمان برشلونة من انتصار من تورينو.

في بداية الأمر كان الصراع بين ميسي ورونالدو وتجدد اللقاء بينهما بلونين مختلفين، لكن إصابة النجم البرتغالي بفيروس كورونا ستحرم الجميع من مشاهدتهما في موقعة واحدة وجهاً لوجه بعد تأكيد غيابه قبل أربع وعشرين ساعة من القمة المرتقبة.

تحدّ جديد واختبار لرونالد كومان لتجاوز نكسة الكلاسيكو ومصالحة الأنصار، أنصار النادي الكاتالوني يرجون استحضار آخر مواجهة بينهما والتي انتهت بالتعادل في تورينو وفوز برشلونة بثلاثية في الكامب نو، فهل يسجل بيرلو انطلاقة مثالية في المسابقة الأوروبية أم أن كومان سيعلنها مدوية فوق سماء الأليانز ستاديوم؟

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية