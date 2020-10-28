المرجيني: ليبيا قادرة على بلوغ “الكان”

عقد مدرب المنتخب الوطني على المرجيني، مؤتمرا صحفيا في طرابلس، تحدث فيه عن مستقبل المنتخب، مؤكدا أن ليبيا قادرة على أن تكون حاضرة في كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون مطلع العام المقبل.

المرجيني أضاف أن المنتخب يملك لاعبين قادرين على إحداث الفرق، وعن استعداد المنتخب لمنتخب غينيا قال إن معسكر تونس لم يكن مجدياً بسبب الظروف التي مر بها من عدم التحاق اللاعبين بسبب العراقيل والحواجز التي تسبب بها انتشار فيروس كورونا، وأشار إلى أن الهدف من مباراة جزر القمر التحاق أغلب المحترفين في تونس، لكن هذا لم يحدث للمباراة.

وعن مباراة غينيا قال المرجيني إن حقهم مشروع في الفوز ويأمل بالفوز في المباراتين حتى يقطع شوطا كبيرا نحو الكاميرون.

واختتم مدرب المنتخب الوطني تصريحاته بأن دعم اتحاد الكرة والإعلام والجمهور يدفعه للقول إن لديه ثقة في الوصول إلى أفريقيا.

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