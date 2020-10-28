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منتخب الشباب يواصل تحضيراته بفوز على الجبل الأخضر

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

رفع المنتخب الوطني للشباب من وتيرة تحضيراته للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا حيث أجرى خلال معسكره في مدينة البيضاء مباراة ودية مع منتخب الجبل الأخضر تحت إشراف المدرب عياد القاضي.

فرسان المتوسط الشباب حسموا اللقاء لصالحهم برباعية نظيفة تناوب عليها كل من نور الدين القليب وفرج خالد واسلام الغناي وإبراهيم المصراتي.

المباراة الودية أمام الجبل الأخضر هي الأولى فقط حيث سيجري منتخب الشباب يوم الجمعة المقبل مباراة ودية أمام منتخب طبرق للوقوف على استعدادات جميع اللاعبين قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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