منتخب الشباب يواصل تحضيراته بفوز على الجبل الأخضر

رفع المنتخب الوطني للشباب من وتيرة تحضيراته للمشاركة في بطولة شمال أفريقيا حيث أجرى خلال معسكره في مدينة البيضاء مباراة ودية مع منتخب الجبل الأخضر تحت إشراف المدرب عياد القاضي.

فرسان المتوسط الشباب حسموا اللقاء لصالحهم برباعية نظيفة تناوب عليها كل من نور الدين القليب وفرج خالد واسلام الغناي وإبراهيم المصراتي.

المباراة الودية أمام الجبل الأخضر هي الأولى فقط حيث سيجري منتخب الشباب يوم الجمعة المقبل مباراة ودية أمام منتخب طبرق للوقوف على استعدادات جميع اللاعبين قبل المشاركة في بطولة شمال أفريقيا.

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