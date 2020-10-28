أواسط نسور مرتوبة يُرتّب صفوفه عبر 4 مراحل

انطلقت الشهر الماضي تدريبات فئة الأواسط لنادي نسور مرتوبة على أرضية ملعب درنة البلدي تحت قيادة المدرب أسامة سلطان ومدرب الحراس أبوبكر الشلوي.

ويواصل النسور تدريباتهم إذ تم تقسيمها على ثلاث مراحل، المرحلة الأولى كانت تصفيات من أجل اختيار العناصر التي ستمثل الفريق في الموسم القادم، والمرحلة الثانية كانت إعداداً بدنياً بدون كرة، وبداية هذا الأسبوع انطلقت المرحلة الثالثة مرحلة الإعداد البدني باستخدام الكرة.

ثم سيشرع المدرب أسامة سلطان في إطلاق المرحلة الرابعة والمتمثلة في لعب المباريات الودية.

ويسعى نسور مرتوبة لتجهيز الفريق قبل صافرة البداية لعودة النشاط بعد أن أعلنت لجنة الأزمة في هيئة الشباب والرياضة موافقتها على استئناف النشاط الرياضي بشكل تدريجي.

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