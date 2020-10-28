نادي السويحلي يُكرّم عدنان البكباك

كرمت اللجنة التسييرية لنادي السويحلي رئيس الاتحاد الليبي للكرة الطائرة عدنان البكباك عقب توليه منصب نائب رئيس الاتحاد الأفريقي للعبة.

وكان البكباك قد فاز في الانتخابات على منافسه التونسي فراس المالح بفارق مريح في الأصوات، وحضر حفل التكريم مجلس إدارة نادي السويحلي وعدد من رجال الرياضة في مدينة مصراتة.

ولم ينس البكباك شكر جميع الأندية الليبية على دعمهم له كما وعد بمنح فرص أفضل للكرة الطائرة المحلية خارجيا، وأضاف أن مجلس إدارة الاتحاد الأفريقي الجديد يطمح لتحسين وضع اللعبة في القارة السمراء.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية