بوزريبة يتحدى الظروف للعبور إلى الأولمبياد

لم يستسلم الرباع الليبي أحمد أبوزريبة للظروف القاهرة التي تمر بها البلاد ولم يحتج إلى شماعة ليعلق عليها الأزمات المتكررة التي ضرب بالرياضة والرياضيين في ليبيا على مر السنوات.

كما لم يفكر أبو زريبة يوما سوى في مستقبله ونجاحاته القادر على تحقيقها بإرادته وعزيمته القوية فاتخذ من إحدى الصالات الرياضية في مدينة مصراتة ملاذا له لمواصلة حلمه.

وشارك صاحب العشرين عاما الذي بدأ رحلته عام 2012 في عدة بطولات ومنذ العام الماضي بدأ بجمع النقاط وفي حال تحقيق الفوز في بطولة موريشيوس في شهر مارس العام المقبل فإنه سيتأهل مباشرة لدورة الألعاب الأولمبية في طوكيو العام المقبل.

ووضع أحمد أبوزريبة على عاتقه تحقيق حلمه دون أن يلتفت للظروف مستمدا قوته من دعم عائلته وأصدقائه وثقة مدربه فيه دون النظر إلى المسؤولين في البلاد الذين يتحججون بضعف الإمكانيات.

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