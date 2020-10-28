منتخب ليبيا يستدعي 25 لاعبا لمواجهة غينيا الاستوائية

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أعلن الطاقم الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم بقيادة، المدرب علي المرجيني، قائمة المنتخب النهائية التي ستواجه غينيا في التصفيات الأفريقية.

واستدعي المرجيني، 25 لاعبا منهم 10 محليين، وهم: صلاح فكرون، طاهر بن عامر، ربيع الشادي، محمد المكاري، خالد مجدي، معتز المهدي، أحمد عزاقة، فتحي الطلحي، عبد الحكيم التركي.

كما استدعى الطاقم الفني 15 لاعبا محترفا خارج ليبيا، وهم: سند الورفلي، معتصم صبو، محمد بالتمر، محمد المنير، المعتصم المصراتي، بدر حسن، أحمد بن علي، عبد الله داقو، السنوسي الهادي، مفتاح طقطق، مؤيد اللافي، حمدو الهوني، إسماعيل التاجوري، ومحمد صولة.

ويستعد منتخب ليبيا لمواجهة غينيا الاستوائية يومي 11 و15 الشهر المقبل لحساب الجولتين الثالثة والرابعة للمجموعة العاشرة لتصفيات أمم أفريقيا.