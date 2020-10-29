بوزيد يظفر برئاسة نادي النصر الليبي

بنغازي 29 أكتوبر 2020 (وال) – ظفر المهندس أسامة بوزيد برئاسة مجلس أدارة نادي النصر الليبي، وذلك في الانتخابات التي جرت، الأربعاء، في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي.

وتعد قائمة بوزيد هي القائمة الوحيدة التي تقدمت للانتخابات، لاسيما أن جماهير نادي النصر توافدت على صندوق الانتخابات، باحثة عن مصلحة ناديها، وتؤكد في الوقت نفسه أنها خلف القائمة التي تقدمت للانتخاب مهم كانت الظروف.



وفازت قائمة بوزيد بنسبة “204” أصوات من أصل “390” صوتاً، وبهذا سوف تتولى هذه القائمة رئاسة النادي لفترة مدتها أربع سنوات قادمة حتى 2024.



يذكر أن هذه القائمة تضم كل من أسامة بوزيد رئيساً وعبد السلام رمضان نائباً له ونوري عبد السلام للشؤون المالية، وعضويته كل من عبدالله محمد عبد الله وأحمد سالم سعيد وحاتم مصطفى ووحيد عبد الررزاق. (وال – بنغازي) س إ

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