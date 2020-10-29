أكاديمية المصلي تحقق فوزها الثاني توالياً بالبطولة التنشيطية للناشئين

بنغازي 29 أكتوبر 2020 (وال) – استمرت أكاديمية المصلي للناشئين في سلسلة انتصاراتها في البطولة التنشيطية لكرة القدم للناشئين، عقب تفوقها في اللقاء الثاني بالبطولة ذاتها على حساب ناشئي خالد بن الوليد بنتيجة هدفين دون رد، في المباراة التي جرت، أمس الأربعاء، بالملعب الجانبي ببنغازي.

وتوسط اللقاء المندرج تحت مهرجان بنغازي السلام، الحكم الدولي ” أحمد الفيتوري”، حيث تعددت الألعاب والهجمات الخطرة من الناشئين على مرمى الفريقين، أذا كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما لأكاديمية المصلي التي يشرف عليها اللاعب الدولي الأسبق “أحمد المصلي”.

وتمكنت أكاديمية المصلي من زيارة شباك خالد بن الوليد في مناسبتين، على تناوب على تسجيل الأهداف كل من اللاعب “منذر عبد الفتاح” واللاعب “إسلام طارق”، لتنتهي بعد ذلك المباراة بفوز ثاني مستحق، وذلك ضمن منافسات البطولة التنشيطية لكرة القدم لفئة الناشئين. (وال – بنغازي) س إ

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