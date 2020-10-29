“لاتسيو” يعود بتعادل ثمين أمام “كلوب بروج” ويرتقي للصدارة

ارتقى “لاتسيو” إلى الصدارة، بعدما عاد بتعادل ثمين، خارج أرضه أمام “كلوب بروج”، على ملعب “جان برايدال”، بهدف لمثله؛ خلال الجولة الثانية من مباريات المجموعة السادسة.

وتقدم فريق العاصمة الإيطالية بهدف الأرجنتيني، خواكين كوريا، من تسديدة قوية في الدقيقة الـ 14، وعدّل هانز فانكين، النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة الـ 42 من علامة الجزاء .

ووصل “لاتسيو” إلى صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط، متساويًا مع “كلوب بروج”، فيما يأتي “بروسيا دورتموند” ثالثًا بثلاث نقاط، بفوزه على “زينيت سان بطرسبرغ” الروسي .

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