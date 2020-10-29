“تشيلسي” يحقق انتصارًا عريضًا في الأراضي الروسية

عاد “تشيلسي” من رحلته إلى ملعب “كويان ستاديوم”؛ بفوز كبير على مضيفه “كراسنودار” برباعية نظيفة، ضمن الجولة الثانية من المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وتقدّم، كالوم هودسون أودوي لـ”البلوز” بحلول الدقيقة الـ37، وفي الشوط الثاني، أضاف المهاجم تيمو فيرنر، الهدف الثاني في الدقيقة الـ 76 من علامة الجزاء، قبل أن يسجّل حكيم زياش، الهدف الثالث لتشيلسي في الدقيقة الـ 80، ثمّ أنهى، كريستيان بوليسيتش، الرباعية في الدقيقة الأخيرة .

وبذلك؛ حقّق تشيلسي أول انتصاره بالمسابقة هذا الموسم بعد تعادله مع “إشبيلية” ليتساويا معًا في الصدارة برصيد أربع نقاط؛ عقب فوز الفريق الأندلسي على “رين” بهدف نظيف.

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