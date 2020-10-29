“برشلونة” يعطّل “يوفنتوس” في دوري الأبطال

استقبل ملعب “أليانز ستاديوم”، في تورينو؛ قمة أوروبية في سابع مجموعات دوري الأبطال بين “يوفنتوس” وضيفه “برشلونة”، تحت أنظار الأسطورة، “جانلويجي بوفون”.

وشهدت بداية المواجهة، صاروخية من “ميراليم بيانيتش”، الذي يعرف تفاصيل “يوفنتوس” جيدًا، والإبعاد جاء عبر الحارس تشيزني، ثم بعدها وصلت الكرة إلى “أنطوان غريزمان” وكرته أوقفها القائم الأيمن؛ في بداية مفاجئة على عكس التوقعات.

الدقيقة الـ 14 شهدت استلام “عثمان ديمبيلي”، كرة من “ليونيل ميسي”، وأثمر مجهوده الفردي عن تسديدة سكنت الشباك الإيطالية، مانحًا أفضل انطلاقة للفريق الكاتالوني.

ولم يتوقف “برشلونة” عند هذا الحد، وكادت فرصة “غريزمان وميسي” في الدقيقة الـ 23 أن تؤكد سيطرة “الكاتلان”بهدف ثانٍ؛ لولا تسديدة النجم الأرجنتيني التي ابتعدت عن المرمى، ثم كانت السيطرة الكاتالونية والفرص التي بدأت خطورتها تزداد عبر الثنائي الفرنسي “غريزمان وديمبيلي”.

وفي الشوط الثاني؛ دخل “يوفنتوس” بغية تقليص الفارق لكنه فوجىء ببداية قوية لـ”برشلونة” وكاد “ميسي” أن يختطف هدفًا ثانيًا بعد ربع الساعة الأولى، وبعدها مرّر “البولغا” نحو “أنطوان غريزمان” في الدقيقة الـ 65 إلا أن تسديدته جانبت مرمى “تشيزني” بقليل.

وشهدت المباراة، في آخر خمس دقائق، طُرد المدافع التركي “ديميرال”، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية، وقبل دقائق من نهاية المواجهة حصل أنسو فاتي على ركلة جزاء؛ سجل منها “ليونيل ميسي”، الهدف الثاني؛ حاسمًا فوز “برشلونة” الذي وصل إلى ست نقاط، فيما توقف “البيانكونيري” عند ثلاث نقاط في المجموعة السابعة.

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