الأنوار يناقش عودة تدريبات فرق كرة القدم بالنادي

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ناقش رئيس اللجنة التسيرية لنادي الأنوار الأستاذ محمد عيسى مع مدربين الفريق الأول لكرة القدم و الفئات السنية ومدربين الحراس لكيفية عودة النشاط داخل نادي الأنوار .

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر النادي بمدينة الأبيار الأستاذ مفتاح محمد الشريف مدير الكرة بالنادي .

وجاء هذا الاجتماع تمهيدًا لعودة تدريبات الفريق الأول الناشط في الدوري الممتاز ، إضافة إلى عودة تدريبات الفئات السنييه براعم وآمال وأواسط .

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أكد أن شهر نوفمبر سيشهد بشكل رسمي عود الدوري، مطالبًا الأندية بالبدء في التحضيرات .