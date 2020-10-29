اخبار الرياضة

الأنوار يناقش عودة تدريبات فرق كرة القدم بالنادي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا 24 – رياضة

ناقش رئيس اللجنة التسيرية لنادي الأنوار الأستاذ محمد عيسى مع مدربين الفريق الأول لكرة القدم و الفئات السنية ومدربين الحراس  لكيفية عودة النشاط داخل نادي الأنوار .

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر النادي بمدينة الأبيار الأستاذ مفتاح محمد الشريف مدير الكرة بالنادي .

وجاء هذا الاجتماع تمهيدًا لعودة تدريبات الفريق الأول الناشط في الدوري الممتاز ، إضافة إلى عودة تدريبات الفئات السنييه براعم وآمال وأواسط .

وكان رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم قد أكد أن شهر  نوفمبر سيشهد بشكل رسمي عود الدوري، مطالبًا الأندية بالبدء في التحضيرات .

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اخبار ليبيا 24

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