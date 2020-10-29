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“دجوكوفيتش” يبلغ ربع نهائي بطولة “فيينا المفتوحة”

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

بلغ المصنف الأول عالميًا، الصربي نوفاك دجوكوفيتش، دور الثمانية لبطولة “فيينا المفتوحة” للتنس بفوزه على الكرواتي، بورنا تشوريتش، بمجموعتين دون مقابل.

وحسم “دجوكوفيتش” المجموعة الأولى، بصعوبة، بعد شوط كسر التعادل بسبعة أشواط مقابل ستة، لكنه سيطر على المجموعة الثانية التي أنهاها بستة أشواط مقابل ثلاثة، في المباراة التي استغرقت من اللاعب الصربي ساعتين وسبع دقائق لحسمها؛ مواصلاً مشواره في البطولة.

وضمن “دجوكوفيتش”، بعد التأهل لربع النهائي، إنهاء موسمه في صدارة التصنيف العالمي للمرة السادسة في مشواره الاحترافي؛ ليعادل رقم الأمريكي، بيت سامبراس.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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