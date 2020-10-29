نادي “المدينة”.. 67 عامًا من العراقة وتصدير النجوم

في مثل هذا اليوم من عام 1953، تأسس نادي “المدينة”، أحد أعرق الأندية الليبية، والذي طالما كان ولا يزال منارة تنير طريق الشباب الليبي.

وكان نادي” المدينة” الرياضي الثقافي الاجتماعي؛ رائدًا في كل المجالات الرياضية، حيث تُوّج بالعديد من الألقاب، إذ يعدّ أحد أكبر الأندية المحلية في كرة القدم؛ وصدّر العديد من النجوم للمنتخب الوطني والأندية الليبية الأخرى.

العراقة تعني “المدينة”؛ فبمجرد مرورك في شارع عمر المختار في طرابلس، يخطف انتباهك شعار هذا النادي، بلونيه الأبيض والأسود، لترى الجميع هناك يتحدث عن حبه لنادي “الحواتة”، كما يحلو لجمهوره الرياضي مناداته؛ لأنه تأسس في المدينة القديمة، وتحديدًا في باب بحر، ويعتبر علامة فارقة في رياضتنا المحلية.

اليوم، وبعد 67 عامًا؛ استلم الشباب المشعل، عندما تولى أسامة طليش، قيادة النادي العريق؛ ليبدأ “ثورة عمرانية” داخل أروقته.

وكانت البداية من خلال تجهيز مدرجات ملعب النادي، كما لم ينس الدور الاجتماعي للنادي، فأطلق عددًا من المبادرات الإنسانية طيلة السنوات الماضية.

ويستعدّ نادي “المدينة”، في عيده الـ67، لمضاهاة الأندية العربية، من خلال مشروع استثماري سيكون الأضخم في المنطقة.

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