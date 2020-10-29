المدرب “رضا عطية” يتغلب على فيروس كورونا

أعلن المدرب الوطني رضا عطية شفاءه من الإصابة بفايروس كورونا بعد أن أثبتت الفحوصات إيجايبة نتائجه الأيام الماضية.

وكان رضا عطية قد أعلن إصابته بالفيروس لكنه طمأن الجميع على حالته الصحية، ليجري بعدها بأسبوع المسحة الثانية والتي جاءت سالبة ما يعني أنه تماثل للشفاء.

وكان المدرب الوطني قد توصل إلى اتفاق لقيادة فريق الاتحاد المصراتي الموسم المقبل إذ كانت له تجربة سابقة مع الفريق.

كما أن نادي الأهلي طرابلس كان يرغب في التعاقد مع عطية لقيادة الفريق في الكونفدرالية الأفريقية لكن الطرفين لم يتفقا.

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