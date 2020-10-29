راشفورد يواصل التألق ويقود المانيو لاكتساح لايبزيغ

اكتسح مانشستر يونايتد ضيفه لايبزيغ بخماسية دون مقابل على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية للمجموعة الثامنة في مواجهة تألق خلالها المهاجم ماركوس راشفورد .

وافتتح ماسون غرينوود أهداف المباراة بحلول الدقيقة 21 بعد تمريرة من بول بوغبا، وانتظر “الشياطين الحمر” حتى آخر 14 دقيقة لتسجيل أربعة أهداف حيث أضاف ماركوس راشفورد الهدف الثاني بعد هجمة مرتدة، ليعود راشفورد ويضيف الثنائية بعد دقيقتين، قبل أن يعزز أنتوني مارسيال النتيجة من علامة الجزاء ليأتي الدور مجدداً على راشفود الذي سجل الهاتريك في الوقت بدل الضائع.

وبهذه النتيجة حافظ الشياطين الحمر على صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط من مباراتين فيما توقف لايبزيغ عند 3 نقاط بالتساوي مع باريس سان جيرمان.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية