افتتاح بطولة 3 × 3 لكرة السلة في نسختها الثانية

بنغازي 30 أكتوبر 2020 (وال) – افتتحت بمجمع سليمان الضراط في مدينة فعاليات بطولة 3 × 3 لكرة السلة في نسختها الثانية، والتي تندرج تحت مهرجان بنغازي السلام، والذي تشرف عليه وتنظمه إدارة المدينة الرياضية في بنغازي.

هذه البطولة التي انطلقت، أمس الخميس، وتستمر لمدة ثلاثة أيام يشارك فيها (19) فريقاً و (76) لاعباً من مختلف الأندية الليبية، حيث وزعت الفرق إلى (6) مجموعات، مدة المباراة فيها (10) دقائق، يتنافس فيها اللاعبون من أجل نيل اللقب، حيث يشرف على إدارة المباريات حكام تابعين للاتحاد الفرعي.

وفي نفس السياق شهد مجمع سليمان الضراط خلال منافسات اليوم الأول من مهرجان بنغازي السلام، لعب أثنى عشرة مباراة، أتسمت جلها بالندية والإثارة، على الرغم أن النشاط الرياضي موقوف منذ قرابة العام والنصف.

المباراة الأولى

ففي اللقاء الأول بالبطولة تمكن فريق (L) من تحقيق الفوز على حساب فريق (G) بنتيجة (21) مقابل (6) نقاط، في المباراة التي جمعت الفريقين بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

هذه المباراة توسطها ثنائي تحكيمي متكون من (إبراهيم البرعصي) و (محمد بن صريتي) دخلها الفريقان وكل منهما يأمل في تحقيق أول انتصار له بالبطولة، حيث تكون فريق (L) من (أحمد القندوز)، و (يحي الشكماك)، و (عبد الرازق التركي)، و (إبراهيم عبدو)، فيما تكونت تشكيلة فريق (G) من الشقيقان (ليث و سالم المدولي)، وكذلك (فرج الفزاني)، بالإضافة إلى (عبد السلام الحداد).

المواجهة الثانية بالبطولة ولحساب المجموعة الثانية بالبطولة ذاتها نجح فريق (I) من عبور وتخطي عقبة فريق (P)، وذلك بنتيجة (21) مقابل (4) نقاط، في المباراة التي أدارها الثاني التحكيمي (عبد العزيز الماقوري) و (محمد سكرانه).

الفريقان دخلا اللقاء بتشكيلة تضم كل من، ففريق (I) تكون من (رشاد البرعصي)، و (إدريس زيو)، و (حمزة الفقيه) و (عمر الدرفيلي)، بينما ضمت تشكيلة فريق (P) (إبراهيم العقيلي)، و (عبد السلام العرفي)، و (حسن الحضيري)، و (مالك ماهر).

تواصل المنافسات

تواصلت المنافسات بمجمع سليمان الضراط مقابلة تلوى الأخرى، حيث تفوق في اللقاء الثالث من البطولة، في (M) على فريق (E)، بنتيجة (15) مقابل (7) نقاط، في المباراة التي توسطها (عبد العزيز الماقوري) و (محمد سكرانه).

هذا ومثل فريق (M) كل من (خالد الدرسي) و (بدر أمبيق) و (عبد الله السوكني) بالإضافة إلى (أحمد الجبالي)، فيما مثل فريق (E) أربعة لاعبون وهم: (جبريل أحنيش)، و (أحمد العماري)، و (محمد جابر)، و (عبد المجيد جوان).

اللقاء الرابع

وفي اللقاء الرابع، الذي إدارة كل من (محمد بن صريتي)، و (نجلاء العقوري)، تمكن فريق (F) من تحقيق الفوز على نظيرة فريق (G)، وذلك بنتيجة (14) نقطة مقابل (11) نقطة، حيث تألق في هذه المقابلة لاعب فريق (F)، (المعتصم بن حميد) بتسجيله ( 8 ) نقاط.

وضمت تشكيلة فريق (F) كل من (نور المحمودي) و (محمد الفقيه) وكذلك (المعتصم بن حميد) و (إبراهيم الفزاني)، بينما دخل فريق (G) المقابلة بتشكيل ضمن ( عبد السلام الحداد ) و (ليث و سالم المدولي) و ( فرج الزوي ).

المقابلة الخامسة

واحتضن مجمع سليمان الضراط، خامس مباريات اليوم الأول من البطولة، حيث تفوق فريق (A) بفارق (5) نقاط، على حساب فريق (K)، وذلك بواقع (15) مقابل (10) نقاط، في المباراة التي أدارها ( عبد العزيز الماقوري ) و ( إبراهيم البرعصي )، وبرز في هذه المباراة لاعب فريق ( A ) ( يونس الزوي ) بتسجيلة (8) نقاط.

هذا وقد ضمت قائمة فريق (A) كل من (حسين الكاتب)، و (عبد الحميد الشطيطي)، و (عبد السلام السوقي)، و (يونس الزوي)، أما تشكيلة فريق (K) (علي الزلاوي)، و (خالد الجملي)، و (عبد الواحد الغرياني) و (إبراهيم الفزاني).

نصف المواجهات

ففي سادس مباريات اليوم الأول حقق فريق (H) التفوق على حساب فريق (P) بفارق (12) نقطة، وبواقع (21) مقابل (9) نقاط، في المباراة التي برز فيها لاعب فريق (H) اللاعب (محمد بوزقية) بتسجيلة (8) نقاط، في حين توسط هذه المباراة كل من الحكمان (محمد بن صريتي)، و (محمد سكرانه).

تشكيلة فريق (H) تكونت من (أحمد الغرابي) و (محمد بوزقية)، و (علي الزناتي)، و (يوسف الأوجلي)، أما تشكيلة فريق (P) تكونت من (إبراهيم العقيلي) ، و (عبد السلام العرفي)، و (مالك ماهر)، و(حسين الحضيري).

المباراة السابعة

وتقابل في المباراة السابعة فريقا (E) و (N)، ونجح فريق (E) من تحقيق الانتصار في الأنفاس الأخيرة من عمر المقابلة بفارق نصف سلة، وبواقع (18) مقابل (17) نقطة، في المباراة التي توسطها كل من (عبد العزيز الماقوري) و (خالد أحنيش).

وضمت تشكيلة فريق (E) كل من (أحمد العماري)، و (جبريل أحنيش)، و (محمد جابر)، و (عبد المجيد جوان)، بينما ضمت تشكيلة فريق (N) كل من (محمود الزوي)، و (عبد الله الراشدي)، و (عيسى مرسال)، بالإضافة إلى (المعتصم بوقرمة).

وفي المباراة الثامنة لليوم الأول قاد اللاعب (خالد الجملي) فريق (K) لفوز مستحق على حساب فريق (C)، وذلك عندما سجل لوحدة (13) نقطة، من أصل (19) سجلها فريقه، في حين سجل الفريق الخصم (16) نقطة.

وتوسط اللقاء الحكمان (محمد سكرانه)، و (محمد بن صريتي)، في حين ضمت تشكيلة فريق (K) كل من (علي الزلاوي)، و (خالد الجملي)، و (عبد الواحد الغرياني) و (إبراهيم الفزاني)، أما تشكيلة فريق (C) فضمت كل من (أحمد الفقيه)، (مجد الدين بوسنينة)، و (صهيب السنكي)، و (هاني زعطوط).

تألق الشكماك في المباراة التاسعة تألق اللاعب (يحي الشكماك) ونجح في قيادة فريقه (L) للفوز الثاني توالياً بالبطولة، عقب تفوقه على فريق (F) بفارق (11) نقطة، وبواقع (21) مقابل (10) نقاط، هذا وتمكن اللاعب (يحي الشكماك) من تسجيل (8) نقاط في هذه المقابلة، التي أدارها كل من (عبد العزيز الماقوري)، و (إبراهيم البرعصي).

في المباراة العاشرة نجح فريق (I) من تحقيق التفوق بصعوبة، وذلك على حساب فريق (H) بنتيجة (15) نقطة مقابل (13) نقطة، في المباراة التي توسطها الحكمان (خالد أحنيش)، و (محمد بن صريتي).

اللقاء الحادي عشرة

ولحساب المباراة الحادي عشرة ضمن منافسات اليوم الأول فقد فريق (M) نتيجة مباراته أمام فريق (N) بنتيجة (21) مقابل (20) نقطة، وتوسط هذا اللقاء الحكمان (عبد العزيز الماقوري)، و (محمد بن صريتي).

هذا اللقاء كان مثيراً ومشوقاً، وتعددت فيه الألعاب من جانب لاعبي الفريقين، حيث تألق من جانب فيق (N) لاعبه (عيسى مرسال) بتسجيله (17) نقطة، فيما تألق وبرز في الجانب الأخر اللاعب (خالد الدرسي) بتسجيله ( 16 ) نقطة.

وفي أخر مباريات اليوم الأول للمنافسات ذاتها، تمكن فريق (A) من تحقيق الفوز على حساب فريق (C)، وذلك بنتيجة (15) مقابل (13) نقطة، في المباراة التي أدارها ثنائي تحكيمي يتكون من (إبراهيم البرعصي)، و (محمد سكرانه). (وال – بنغازي) س إ

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