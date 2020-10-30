“لمسة وفاء” من الرابطة الاجتماعية لنادي “دارنس” للشاعر فرج بالحمد

بادرت الرابطة الاجتماعية بنادي “دارنس”، بزيارة للشاعر فرج بالحمد، بمنزله، بعد مروره بوعكة صحية، وتماثله للشفاء.

وقامت الرابطة، خلال زيارتها، بتكريم الشاعر، ومنحه درع التميز؛ حيث إن فرج بالحمد، هو شاعر تغنى بهدير شلال درنة و مزمارها وأزقتها.

وتميز الشاعر فرج بالحمد بدفء كلماته وقوافيه الخاصة بإلقاء لا يجيده إلا هو، وقدم مئات القصائد الغنائية العاطفية والوطنية والاجتماعية؛ نالت إعجاب الشباب الليبي، الذين يردّدون قصائده في كل المناسبات والمحافل.

ولدى الشاعر أكثر من ديوان مطبوع، ناهيك عن عشرات الأغاني التي تغنى بها مطربون شباب من درنة.

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