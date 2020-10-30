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“ميلان” ينجز المهمة ويحقّق انتصاره الثاني في “اليوروباليغ”

تم النشر منذُ 9 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دخل “ميلان” إلى “السان سيرو”، وعينه على النقاط الثلاث، عندما استقبل متصدر إيطاليا ضيفه “سبارتابراغ”، متسلحًا بتواجد زلاتان إبراهيموفيتش، صاحب الخبرة الكبيرة.

مهمة افتتاح التسجيل حاول خلالها “السلطان إبراهيموفيتش”، لكن رأسيته مرّت فوق المرمى، وعاد “سلطان ميلان” ليمنح كرة الهدف الأول لمن يشاركه في أحرف اسمه، براهيم دياز، بعد تبادل كروي رائع.

وحصل “إبراهيموفيتش” على ركلة جزاء، تقدم لها بنفسه إلا أنه أطاح بها خارج إطار المرمى.

وفي الشوط الثاني؛ تواصل ضغط “الروسونيري” في أكثر من محاولة، وبحث عن الهدف الثاني، وهو ما حققه عن طريق البرتغالي “لياو”.

وبعد “لياو”؛ جاء الدور على برتغالي آخر، هو دييغو دالوت، حيث أخذ المهمة؛ مانحًا الفريق “اللمباردي” الهدف الثالث، ومساهمًا في حصد النقطة السادسة للفريق في صدارة المجموعة الثامنة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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