إدارة “المحلة” تعقد اجتماعًا تمهيدًا لبداية التدريبات

عقدت إدارة نادي “المحلة” الرياضي اجتماعًا مع “حسين الدالي” مدرب الفريق الأول لكرة القدم، و”جمعة الكيش” مدير الفئات السنية بالنادي البرتقالي.

وخُصّص الاجتماع لتحديد موعد عودة تدريبات فريق الكبار؛ استعدادًا لانطلاق النسخة الجديدة لمسابقة الدوري الممتاز.

و اتفق المدرب “الدالي” مع إدارة النادي على ضرورة بدء التدريبات خلال الأسبوعين المقبلين على أقصى تقدير.

كما ناقشت الإدارة مع المدرب جمعة الكيش المكلّف بالفئات السنّية كل ما يخصّ هذه الفئات وتوفير كافة الإمكانيات؛ من أجل أن تكون للنادي البرتقالي مدرسة نموذجية في صقل وتكوين المواهب الناشئة حتى يستفيد منها “المحلة” مستقبلاً.

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