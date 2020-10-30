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طائرة “السويحلي” تعزّز صفوفها بالدولي عبدالعزيز سالم

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعاقد فريق “السويحلي” للكرة الطائرة مع اللاعب الدولي عبدالعزيز سالم؛ لتدعيم صفوف الفريق؛ استعدادًا للاستحقاقات القادمة.

وجاء التعاقد مع عبدالعزيز سالم، بناءً على توصية من قبل المدرب فؤاد كمون، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للنادي عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

ومثّل عبدالعزيز سالم، قبل انتقاله إلى نادي “السويحلي”، ألوان نادي “الأولمبي الباجي” التونسي، العام الماضي، قبل أن يفسخ عقده معه بالتراضي.

وسيقيم “السويحلي”، في الفترة القادمة، معسكرًا تدريبيًا داخليًا لمدة 15 يومًا؛ فور وصول مدرّبه.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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