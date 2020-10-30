اخبار الرياضة

الأول من نوعه.. نادي “أبوسليم” يدشّن مشروعًا صديقًا للبيئة

تم النشر منذُ 22 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

دشّن نادي “أبوسليم” الرياضي، أول مشروع صديق للبيئة على مستوى الأندية والمراكز الرياضية في ليبيا؛ بهدف توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

وتم الإعلان عن هذا المشروع بمقر النادي في حضور السادة عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، وكيل وزارة التعليم لشؤون الهيئات والمراكز محمد بوبكر الزوي، مدير مركز أبحاث الطاقة الشمسية “محمد ارحومة”، ورئيس نادي أبوسليم “حسين النائب”.

وأكد وكيل وزارة التعليم، مساهمة وزارته في دعم هذا المشروع عبر مركز أبحاث الطاقة الشمسية.

وذكر أن مهندسي المركز سيباشرون رفع المساحات وإعداد التصاميم والأعمال اللازمة وتركيب سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في كلٍّ من ملعب كرة القدم الرئيس وقاعة الألعاب الرياضية، وذلك اعتبارًا من الأسبوع القادم.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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