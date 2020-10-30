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بعد إصابات “كورونا”.. “الكاف” يؤجّل صِدام “الزمالك والرجاء”

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميًا، تأجيل مواجهة الزمالك أمام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا؛ لأجل غير مسمى بعد ظروف إصابات لاعبي الفريق المغربي بفيروس “كورونا”.

وذكر “الكاف”، في بيانه الرسمي، أن لم يحدد وقتًا جديدًا لخوض مواجهة الإياب المقررة في القاهرة؛ وذلك بسبب إصابات لاعبي الرجاء بفيروس “كورونا”، وعدم قدرته السفر إلى مصر بناءً على طلب السلطات المغربية؛ ليتم تأجيل المواجهة إلى أجل غير مسمى.

وكان من المفترض أن تقام المواجهة في 24 أكتوبر الجاري إلا أنها تأجلت لأسبوع؛ قبل أن يأتي التأكيد وتؤجل مجددًا.

ويبحث الكاف موعدًا جديدًا للمباراة، كما سيتم ترحيل موعد النهائي إلى ما بعد خوض المنتخبات الأفريقية مواجهتها الدولية في نوفمبر.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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