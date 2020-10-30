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إنتر يتعرض لضربة قوية بإصابة هدّافه البلجيكي “لوكاكو”

تم النشر منذُ 10 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلن إنتر تفاصيل إصابة مهاجمه وهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو التي تعرض لها خلال مواجهة شختار دونتسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال النيراتزوري في بيانه إن لوكاكو قد خضع لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي بعد الآلام التي شعر بها عقب مواجهة شختار الأوكراني، وأظهر الفحص معاناته من إجهاد عضلي في فخذه الأيسر وسيتم متابعة حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وذكرت لاغازيتا ديللو سبورت أن لوكاكو سيغيب عن مواجهة بارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي كما من المتوقع غيابه عن مباراة ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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