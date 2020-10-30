إنتر يتعرض لضربة قوية بإصابة هدّافه البلجيكي “لوكاكو”

أعلن إنتر تفاصيل إصابة مهاجمه وهدافه البلجيكي روميلو لوكاكو التي تعرض لها خلال مواجهة شختار دونتسيك في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال النيراتزوري في بيانه إن لوكاكو قد خضع لفحوصات دقيقة بالرنين المغناطيسي بعد الآلام التي شعر بها عقب مواجهة شختار الأوكراني، وأظهر الفحص معاناته من إجهاد عضلي في فخذه الأيسر وسيتم متابعة حالة اللاعب خلال الأيام المقبلة.

وذكرت لاغازيتا ديللو سبورت أن لوكاكو سيغيب عن مواجهة بارما في الجولة السادسة من الدوري الإيطالي كما من المتوقع غيابه عن مباراة ريال مدريد في الجولة الثالثة من دوري أبطال أوروبا.

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