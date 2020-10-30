كورونا يقتحم أروقة الكاف

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم إصابة رئيسه الملغاشي أحمد أحمد بفيروس كورونا عقب إجرائه الفحوصات الطبية.

وذكر الكاف في بيان مقتضب أن أحمد أحمد وبعد وصوله إلى مصر ثبت إصابته بفيروس كورونا وسيقضي فترة العزل الصحي الذاتي لمدة أسبوعين في أحد فنادق العاصمة القاهرة، كما تواصل رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم مع كل من خالطه خلال الأيام القليلة الماضية لاتّباع الإجراءات وإجراء الفحوصات المطلوبة.

وحضر رئيس الكاف إلى مصر وذلك لمناقشة مصير مسابقة دوري أبطال أفريقيا عقب تأجيل مواجهة الزمالك المصري والرجاء المغربي في إياب نصف النهائي لأجل غير مسمى، ووضع جدول زمني لإنهاء الموسم الحالي في المسابقات الأفريقية.

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