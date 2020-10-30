“ملفات ساخنة” يتركها “بارتوميو” داخل البيت “الكاتالوني”

تركت استقالة “جوسيب ماريا بارتوميو” من رئاسة نادي “برشلونة”، قبل أيامٍ بعد إعلان الحكومة الكاتالونية عدم وجود أيّ عقبات قانونية تمنع التصويت على سحب الثقة من مجلس الإدارة، وراءه العديد من الأبواب؛ التي قد تُفتح في موسم، قد يرى أزمات جديدةٍ للنادي الكاتالوني.

سقوط “بارتوميو”؛ ترك العديد من الملفات الساخنة داخل أروقة النادي الكاتالوني، وأصبح المجلس التسييري المؤقت أمام عقبات جديدة؛ حتى موعد الانتخابات في مارس القادم.

وذكرت صحيفة “موندو ديبورتيفو” أنّ “بارتوميو” التقى رئيس اللجنة الاقتصادية ورئيس اللجنة التسييرية في الفترة المقبلة للنادي، كارليس توسكيتس؛ لإطلاعه على الملفّات الساخنة التي قد يواجهها خلال الفترة المُقبلة.

أُولى العقبات التي ستواجه “توسكيتس”؛ هي التفاوض وإقناع عدد من الإداريين والموظفين واللاعبين من أجل تخفيض جديد للرواتب قبل الخامس من نوفمبر المقبل، كما أن الملف الثاني يكمن في موافقة “جوسيب بارتوميو”، على مشاركة “برشلونة” في دوري السوبر الأوروبي المزمع إجراؤهُ في السنوات القادمة.

قضايا عديدة قد تواجهها إدارة “برشلونة” التسييرية؛ حيث إن حقوق ملكية ملعب “الكامب نو” إضافة إلى مشروع إنشاء شركة “برشلونة” الجديدة وعقودُ الرعاية المختلفة، قد تواصل بها إدارة “بارتوميو” وضع الجميع في مستنقعٍ سيكونُ الخروج منه تحديًا كبيرًا.

تحديات أمام الإدارة الجديدة لـ”برشلونة”، جاءت بعد ضغوطاتٍ كبيرة من جمهور “برشلونة”، ضغوط ربما تذكّر بانفجار وشيك، حال وصول الأزمات إلى الوضع الاقتصادي للنادي في المستقبل القريب.

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