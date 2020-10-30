تواصل بطولة 3×3 الثانية لكرة السلة في بنغازي

أخبار ليبيا24

تتواصل، اليوم الجمعة، في بنغازي لليوم الثاني على التوالي بمجمع سليمان الضراط بطولة بنغازي السلام 3 أكس 3 الثانية لكرة السلة.

وقال رئيس اللجنة الفنية للبطولة، حميد الحمري، إن عدد الفرق المشاركة 19 فريقا مقسمة إلى 6 مجموعات قسمت إلى 3 فرق ومجموعة واحدة 4 فرق.

وأوضح، في تصريح لأخبار ليبيا 24، إن فريقين سيترشحان من كل مجموعه لتلعب المرحلة الثانية بنظام الإسقاط الفردي.

وأضاف، أن المرحلة الأخيرة سيترشح لها 3 فرق للعب نصف الدوري ومن يتحصل على أكثر نقاط يتوج بالبطولة.

وستقام على هامش البطولة مسابقة للرميات الثلاثية ومسابقة كبس الكرة وسيتم اختيار أفضل 4 لاعبين وستمنح جوائز مالية لأصحاب المراكز الأولى والثانية في كل مسابقة.