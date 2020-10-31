تواصل منافسات بطولة 3×3 لكرة السلة في نسختها الثانية

بنغازي 31 أكتوبر 2020 (وال) – تواصلت بنجاح، أمس الجمعة، في مجمع سليمان الضراط في مدينة بنغازي فعاليات بطولة 3×3 لكرة السلة في نسختها الثانية، والتي يشارك فيها (76) لاعباً يمثلون (19) فريقاً، حيث جرت خلال اليوم الثاني من المنافسات تسع مباريات، بالإضافة إلى إقامة مسابقة تصفيات الرميات الثلاثية.

أولى المباريات

ففي المباراة الأولى لحساب اليوم الثاني على مجمع سلمان الضراط، نجح فريق (B) من التغلب على حساب فريق (Q) بفارق (6) نقاط، وبواقع (17) مقابل (11) نقطة، في المباراة التي توسطها الحكمان عبد العزيز الماقوري، وإبراهيم البرعصي، حيث برز وتألق في هذه المباراة لاعب فريق (B) اللاعب سفيان الشويهدي بتسجيله ( 9 ) نقاط.

وشهدت المباراة الثانية قمة كروية سلاوية بين فريقي (O) و (S)، حيث نجح فريق (S) من تحقيق الانتصار بفارق نقطتان، وبواقع (18) مقابل (16) نقطة، في المباراة التي أدارها ثنائي تحكيمي متكون من محمد البريكي، وخالد أحنيش.

هذه المباراة شهدت إثارة وندية بين لاعبي الفريقين، حيث مثل فريق (S) كل من محمود بلحاج، وعثمان الصديق، وضياء الريفي، و غيث مفتاح، فيما مثل فريق (O) كل من جمال جبريل، وإسماعيل الجهمي، وعبد الله بلقاسم إضافة إلى أسماعيل عثمان، هذا وتألق في هذه المباراة كل من محمود بلحاج، وإسماعيل عثمان.

المباراة الثالثة

ولحساب ثالث المباريات، تفوق فريق (J) على حساب فريق (R) بفارق (8) نقاط، وبواقع (16) مقابل (8) نقاط، في المباراة التي أدارها ثنائي تحكيمي متكون من عبد العزيز الماقوري، ومحمد بن صريتي، في المباراة التي احتضنها مجمع سليمان الضراط في بنغازي.

وشهدت المباراة الرابعة تفوق فريق تفوق فريق (B) على حساب نظيرة فريق (D) بنتيجة (15) مقابل (9) نقاط، وتوسط هذه المباراة الحكمان محمد سكرانه، وعبد العزيز الماقوري.

هذا سجل الثلاثي الأساسي لفريق (B) خمس نقاط لكل منهما، يما برز من فريق (D) عبد الرحيم رماد، ومحمد الأوجلي.

ولم يجد فريق (S) صعوبة تذكر من تجاوز وتخطي فريق (R)، عندما تفوق عليه بفارق (17) نقطة وبواقع (21) مقابل (4) نقاط، وذلك في خامس مباريات اليوم الثاني من المنافسات ذاتها.

هذا وأدار هذه المباراة كل من عبد العزيز الماقوري، ومحمد سكرانه، ففي سادس المباريات تمكن فريق (O) من الفوز على حساب فريق (J) بنتيجة (16) مقابل (8) نقاط، حيث برز في هذه المباراة لاعب فريق (O) إسماعيل الجهمي بتسجيله لـ 7 نقاط.

رميات ثلاثية

المباراة السابعة جمعت فريقي (D) و (Q)، حيث فاز فريق (D) بنتيجة (18) مقابل (13) نقطة، وكان محمد البريكي، وعبد العزيز الماقوري حكاماً لهذه المباراة، فيما أسفرت نتيجة المباراة الثامنة عن فوز فريق (S) على حساب فريق (J) بنتيجة (20) مقابل (7) نقاط، حيث أدارها كل من محمد بن صريتي، وعبد العزيز الماقوري.

هذا كانت نتيجة المباراة التاسعة والأخيرة قد أسفرت عن فوز فريق (O) على حساب فريق (R) بفارق (7) نقاط، وبواقع (17) مقابل (10) نقاط، وتجدر الإشارة بأن حكام المباراة هما إبراهيم البرعصي، وخالد أحنيش.

وعلى هامش مباريات اليوم الثاني من بطولة 3X3 لكرة السلة في نسختها الثانية، أقامت اللجنة الفنية والمنظمة للبطولة تصفيات مسابقة الرميات الثلاثية، حيث شارك فيها قرابة الـ 30 لاعباً، كل لاعب يقوم بتصويب (6) كرات من خارج الدائرة، هذا وترشح إلى المرحلة الأخيرة (6) لاعبين وهم: إبراهيم العقيلي، وخالد الدرسي، ومكرم عيسي، وجبريل أحنيش، وإسماعيل الجهمي، وعبد الحميد نافو. (وال – بنغازي) س إ

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