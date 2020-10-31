“إسلام طارق” يقود أكاديمية المصلي للفوز الثالث على التوالي

بنغازي 31 أكتوبر 2020 (وال) – قاد اللاعب إسلام طارق أكاديمية المصلي للفوز الثالث توالياً، وذلك ضمن منافسات البطولة التنشيطية للناشئين لكرة القدم، عقب تفوقهم على حساب فريق السد بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد، في المباراة التي جمعت الفريقين على أرضية الملعب الجانبي ببنغازي.

هذه المواجهة التي جرت، أمس الجمعة، تمكنت فيها أكاديمية المصلي من بسط سيطرتها على اللقاء، ونجح لاعبه إسلام طارق من تسجيل ثلاثية، فيما أضاف اللاعب عادل سليم الهدف الرابع باللقاء، وقلص فريق السد بتسجيله لهدف وحيد كان بإمضاء اللاعب إبراهيم حسن.

وفي نفس البطولة حقق يوم ناشئي فريق السد فوزاً مستحقاً، وذلك على حساب أكاديمية النجم الرياضي بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على أرضية الملعب الجانبي.

وتناوب على تسجيل أهداف اللقاء كل من علاء فتحي، وأبوبكر الورفلي، بالإضافة إلى علي عبد السلام .

والجدير بالذكر أن هذه البطولة تندرج تحت مهرجان بنغازي السلام الذي يضم ثلاثة العاب هما كرة القدم، كرة السلة، وكذلك كرة الطائرة. (وال – بنغازي) س س

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال