وسط غياب “لوكاكو”.. “إنتر” يستقبل “بارما” في “المياتزا”

يسعى “إنتر” لمواصلة ملاحقة صدارة الدوري الإيطالي، عندما يستقبل، في “جوزيبي مياتزا”، ضيفه “بارما”، الساعي لانتشال نفسه من المراكز المتراجعة؛ رغم أن الموسم لايزال في بداية المشوار.

ويدخل “النيراتزوري” المواجهة، مفتقدًا لنجمه البلجيكي، روميلو لوكاكو، بعد إصابته خلال مواجهة “شاختار” بدوري الأبطال، إصابة تعقّد وضعية خط الهجوم، في ظل تراجع الأرجنتيني، لوتارو مارتينيز، وغياب التشيلي، ألكسيس سانشيز، كما أن المدرب أنطونيو كونتي، يسترجع لاعب وسطه روبيرتو غاليارديني، بعد الغياب بسبب إصابته بفيروس “كورونا”.

وخلال المؤتمر الصحافي، الذي يسبق المباراة، قال “كونتي”: أنا راضٍ بما يقدمه اللاعبون في الفترة الأخيرة؛ لكنني يجب أن أكون راضيًا بشكل مضاعف، لأنه لا توجد بدائل، نحن نراقب وضع المصابين يجب على اللاعبين تحمّل المسؤولية قبل الرغبة في اللعب وهم ليسوا في أتمّ الجاهزية البدنية.

من الجانب الآخر، سيكون “بارما” مطالبًا بالعودة بأفضل نتيجة كيف لا والفريق لم يحقق الانتصار منذ الرابع من الشهر الجاري والذي يعدّ الوحيد له هذا الموسم ليسقط بعدها أمام “أودنيزي” ويتعادل مع “سبيزيا”. نتائج وضعت فريق المدرب فابيو ليفيراني في المركز الخامس عشر وليس بالبعيد عن مراكز الهبوط.

وتعطي سادس جولات الدوري الإيطالي فرصة لـ”إنتر” لمشاركة الصدارة، ولو بشكل مؤقت، في حال حصده النقاط الثلاث داخل “المياتزا ،”، أما “بارما”؛ حيث سيحاول تقديم الأفضل والخروج بنقاط إيجابية، ربما ستعطي الفريق أملاً في قادم المواعيد.

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