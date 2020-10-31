وسط منافسات قوية.. “بنغازي” تستضيف بطولة “3×3” لكرة السلة

لإعادة إحياء النشاط الرياضي المتوقف منذ فترة ليست بالقصيرة؛ استضاف مجمع سليمان الضراط، في المدينة الرياضية بنغازي، بطولة “ثري اكس ثري” لكرة السلة، التي تشارك في منافساتها فرقٌ من مختلف مدن ومناطق ليبيا.

وتم تقسيم الفرق المشاركة على ست مجموعات، تضمّ كل منها ثلاثة فرق. وتشهد البطولة منافسات قوية، خاصة أن اللاعبين في مجملهم ينتمون إلى أندية دوري كرة السلة.

وتقام خلال البطولة مسابقات للرميات الثلاثية والدنك، ويتم في ختامها منح جوائز مالية للفرق الفائزة.

واستضاف مجمع الألعاب الرياضية بمدينة المرج، قبل أيام، مباراة ودية جمعت نادي “المروج” مع مختلط أندية بنغازي، وتفوّق الأول بفارق مريح من النقاط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية