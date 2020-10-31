استعدادات لإقامة بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 

أخبار ليبيا24- خاص

ناقش الاتحاد الفرعي للقوة البدنية للمنطقة الشرقية اليوم السبت عدد من المواضيع التي تهم اللعبة في اجتماع عقد بصالة الاجتماعات بمصحة ابن سينا ببنغازي.

وقال رئيس الاتحاد الفرعي للمنطقة الشرقية علاء الورشفاني إن الاجتماع هو الأول للاتحاد بعد تكليفه من الاتحاد العام الأيام الماضية

وتابع الورشفاني في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا24″ تمت مناقشة عدة مواضيع أبرزها إقامة بطولة المنطقة الشرقية للقوة البدنية 2021 والتي ستقام في بنغازي يوم 25 فبراير المقبل.

ووعد رئيس الاتحاد بأن هذه البطولة ستقام بشكل منظم وستكون من أفضل البطولات

وختم الورشفاني تصريحه بتقديم الشكر للاتحاد العام الليبي للقوة البدنية الذي أعطى لهم الثقة والدعم والمساندة.

هذا وحضر الاجتماع منير الشويهدي رئيس الاتحاد الليبي لكرة القدم ومروان مخلوف المدير المالي للاتحاد العام ومحمد الدرسي ومصطفى المعداني أعضاء الاتحاد عن بنغازي وبن عيسى العقوري عضو الاتحاد عن أجدابيا إضافة إلى التواصل مع عضو البيضاء عبر الهاتف.