“ليفربول” يتطلع لمواصلة النتائج الإيجابية في حصن “الأنفيلد”

يسعى “ليفربول” للارتقاء إلى صدارة الترتيب مؤقتًا، عندما يستضيف “وست هام”، ضمن الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز .

ويتطلع “الريدز” لمواصلة سجله الخالي من الخسائر على ملعب “أنفيلد”، للمباراة الـ 63 على التوالي، حيث خسر آخر مرة في موسم 2016/2017، أمام “كريستال بالاس”.

وسيخوض “ليفربول” المواجهة بوجود أغلب لاعبيه الأساسيين، باستثناء “فابينيو”، المصاب وجويل ماتيب.

ويحتل “ليفربول” المركز الثاني برصيد 13 نقطة؛ متأخرًا عن “إيفرتون”، ومتساويًا مع “وولفر هامبتون”، فيما يسعى “وست هام” إلى مواصلة نتائجه الإيجابية، خلال الفترة الأخيرة، بعد التعادل في الجولة الماضية مع “مانشستر سيتي”.

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