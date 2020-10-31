وديًا.. منتخب “الشباب” يتفوق على “مختلط أندية طبرق”

تفوق المنتخب الوطني للشباب “تحت 20 عامًا”، على نظيره الفريق المختلط من أندية “طبرق”؛ بخمسة أهداف مقابل هدف واحد؛ خلال المباراة الودية التي أقيمت بينهما، ضمن معسكره الذي يخوضه؛ تمهيدًا لمنافسات بطولة أمم أفريقيا للشباب.

وقد استضاف ملعب “شيخ الشهداء” في البيضاء، هذه المباراة، ووقف، خلالها، المدرب عياد القاضي؛ على جاهزية لاعبيه، لاختيار القائمة النهائية التي ستمثّل المنتخب في معسكره الخارجي الذي قد يقام في مصر.

وقدّم منتخب الشباب، في شهر فبراير الماضي، مستويات عالية خلال منافسات البطولة العربية، التي أقيمت في المملكة العربية السعودية، حيث تخطّى دور المجموعات واقترب من الوصول إلى أدوار متقدّمة.

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