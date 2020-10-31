استقالة الطاقم التدريبي لنادي النصر

أخبار ليبيا24 كشف المدير الفني للنصر محمد الككلي ، ومساعده علاء نجم، ومدرب الحراس ناجي العمامي، عن انتهاء ارتباطهم بتدريب الفريق بشكل رسمي.

وقدم الثلاثي، عبر صفحاتهم على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الشكر لكل الجماهير النصراوية والإدارة سواء السابقة أو المنتخبة حديثا ، على التعاون طوال الفترة الماضية.

وقاد الثلاثي التدريبي، بقيادة محمد الككلي، النصر خلال مشاركته في الكونفدرالية العام الماضي، وقدّم الفريق أداءً جيدًا حيث وصل إلى دور المجموعات في المسابقة.