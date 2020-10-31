الرعيض يفتتح صالة للكاراتيه بنادي الشموع مصراتة

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افتتح رئيس الاتحاد الليبي للكاراتيه جمال الرعيض اليوم السبت صالة رياضية حديثة للعبة الكاراتيه بنادي الشموع الرياضي.

وجاء افتتاح الصالة بجهود من الاتحاد الفرعي للمنطقة الوسطي ونادي الشموع .

وكان رئيس الاتحاد العام الليبي للكاراتيه قد أجرى خلال الأيام الماضية زيارات لعدة مدن ليبية اجتمع من خلالها مع الاتحادات الفرعية بالمناطق.

وقام الرعيض بزيارة ميدانية إلى صالة المنتخبات بطرابلس للإطلاع على آخر أعمال الصيانة الذي تكفل بها الاتحاد العام والتي ستكون جاهزة لاستقبال المنتخبات الوطنية في أقرب وقت.