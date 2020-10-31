رحيل يقترب من العودة لتدريب نادي التحدي

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المدرب الوطني صالح رحيل سيعود لمباشرة مهامه في تدريب الفريق الأول لنادي التحدي في الموسم القادم.

وسيعود رحيل لخوض تجربة التحدي مجددا بعد قيادته الفريق قبل أكثر من عامين وتحصل معه على نتائج إيجابية عديدة من بينها التأهل لمنافسات دوري أبطال أفريقيا حيث استطاع التحدي تحقيق الفوز على ايدونا ستارز الغاني ذهابا بهدف دون مقابل قبل أن يتعرض للخسارة إيابا بهدفين دون مقابل.

وخاض رحيل سابقا تجربة في تدريب نادي الصقور بدوري الدرجة الأولى وحقق معه أيضا مجموعة من النتائج الإيجابية التي برهنت على إمكاناته العالية بمجال التدريب.

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