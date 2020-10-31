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رحيل يقترب من العودة لتدريب نادي التحدي

تم النشر منذُ 35 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

ذكر موقع ريميسا الرياضي أن المدرب الوطني صالح رحيل سيعود لمباشرة مهامه في تدريب الفريق الأول لنادي التحدي في الموسم القادم.

وسيعود رحيل لخوض تجربة التحدي مجددا بعد قيادته الفريق قبل أكثر من عامين وتحصل معه على نتائج إيجابية عديدة من بينها التأهل لمنافسات دوري أبطال أفريقيا حيث استطاع التحدي تحقيق الفوز على ايدونا ستارز الغاني ذهابا بهدف دون مقابل قبل أن يتعرض للخسارة إيابا بهدفين دون مقابل.

وخاض رحيل سابقا تجربة في تدريب نادي الصقور بدوري الدرجة الأولى وحقق معه أيضا مجموعة من النتائج الإيجابية التي برهنت على إمكاناته العالية بمجال التدريب.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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