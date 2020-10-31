نتائج لقاءات الدور السادس عشرة من بطولة 3×3 لكرة السلة في نسختها الثانية

بنغازي 31 أكتوبر 2020 (وال) – أقيمت، اليوم السبت، في مجمع سليمان الضراط بمدينة بنغازي منافسات الدور السادس عشرة من بطولة 3 ×3 لكرة السلة في نسختها الثانية، والتي يشارك فيها (76) لاعباً يمثلون (19) فريقاً، حيث صعد إلى هذا الدور أثنى عشرة فريقاً، لعبت من خلالها أربعة مباريات في الفترة الصباحية.

ولحساب المباراة الأولى للدور السادس عشرة من البطولة ذاتها، كان من المفترض أن يتقابل فريقا (A) و (D)، لكن لجنة التحكيم الخاصة بالبطولة احتسبت فريق (A) متفوقاً بنتيجة (21) نقطة دون رد، ويأتي ذلك بعدم حضور فريق (D)، وبهذا يكون فريق (A) هو المتأهل للدور الربع نهائي.

إصابة أمبيق

وفي إطار ثاني مباريات الدور السادس عشرة، تمكن فريق (O) من تجاوز عقبة فريق (M) وذلك بفارق (5) نقاط، وبواقع (21) مقابل (16) نقطة، في المباراة التي أدارها الحكمان عبد العزيز الماقوري، ومحمد بن صريتي.

وعلى الرغم أن فريق (M) قد أكمل المباراة منقوص من لاعبه بدر أمبيق، الذي تعرض إلى إصابة في أعلى الكتف، نقل على إثرها للمستشفى من أجل تلقي العلاج، إلا أن زملائه بالفريق خالد الدرسي، وعبد الله السوكني، كانوا نداً لخصمهم، وكادوا أن يحدثوا الفارق لولا سوء الحظ والطالع.

تألق الزياني والغرابي

ففي اللقاء الثالث من الدور الثالث عشرة من البطولة، نجح فريق (H) من عبور فريق (K) بسهولة، بعدما تفوق عليه بنتيجة (17) مقابل (7) نقاط، في المباراة التي توسطها كل من محمد البريكي، وخالد أحنيش.

هذه المباراة شهدت تألق وبروز لاعبا فريق (H) أحمد الغرابي، وعلي الزناتي، وذلك من خلال المستويات الرفيعة بالمباراة، حيث تمكن كلا اللاعبان من تسجيل (7) نقاط بهذه المقابلة.

اللقاء الأخير

وفي أخر لقاءات الدور السادس عشرة، ولحساب مباريات الفترة الصباحية، قاد اللاعب المعتصم بن حميد فريقه (F) لفوز مستحق على حساب فريق (F)، بنتيجة (21) مقابل (11) نقطة، في المباراة التي أدارها الحكمان عبد العزيز الماقوري، ومحمد بن صريتي.

وفي هذه المواجهة التي أتسمت بالندية والإثارة، تألق العديد من اللاعبين من كلا الطرفين، أذا كانت الأفضلية نسبية نوعاً ما لفريق (F)، حيث برز وبشكل ملفت اللاعب المعتصم بن حميد بتسجيله (10) نقاط. (وال – بنغازي) س إ

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