فرصة ذهبية لبرشلونة لتصحيح المسار أمام آلافيس

تقرير 218

أسبوع مختلف داخل برشلونة، رحيل بارتوميو تصدر كل عناوين الصحف واللجنة التسييرية الجديدة جاءت لتحمل الأعباء ولو لفترة مؤقتة حتى الدعوة لعقد انتخابات في مارس المقبل .

بين كل هذا وذاك وعلى أرضية الملعب خاض رفقاء ميسي اختبارا ليس بالهين في تورينو أمام يوفنتوس بدوري الأبطال خرج به برشلونة بالعلامة الكاملة وأداء يعتبر مقنعا بين المتابعين والأنصار بعيدا عن مسلسل إدارة بارتوميو المنهارة.

ولم يعرف برشلونة في مواجهاته الثلاث الأخيرة في الليغا طعم الانتصار فالتعادل أمام إشبيلية والخسارة أمام خيتافي فتحت الأعين على مشاكل الموسم الماضي قبل أن تأتي الثالثة الثابتة في الكلاسيكو بالخسارة في الكامب نو أمام ريال مدريد، لكن تصحيح المسار جاء بعد استقالة إدارة بارتوميو بالكامل.

وتواصلت الأخبار السارة في برشلونة، قرب عودة صامويل أومتيتي من الإصابة وخوض الحارس تير شتيغين للتدريبات بعد غياب طويل.

وستكون مواجهة آلافيس بداية لدوران عجلة الانتصارات لبرشلونة الذي يملك مباراة مؤجلة هكذا يأمل المدرب رونالد كومان وكل جمهور البلوغرانا، تحقيق الفوز سينعش آمال الفريق قبل اختبار دينامو كييف بدوري الأبطال والذي قد يعطي نسبة كبيرة من التأهل لثمن النهائي والتفكير أكثر في مواجهات الليغا.

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