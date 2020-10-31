التراس النادي الأهلي يحتفل بذكرى تأسيسه العاشرة

بنغازي 31 أكتوبر 2020 (وال) – احتفل التراس النادي الأهلي “التراس جزارة” بذكرى تأسيسه العاشرة داخل المقر التاريخي بمنطقة الزيتون في مدينة بنغازي.

وانطلقت مسيرة في جموع هادرة جابت أكثر الشوارع حيوية بالمدينة واشعلتها على طريقتها الخاصة من خلال إطلاق الألعاب النارية. واحتفلاً بهذه الذكرى، قامت المجموعة برسم عدد 10 رسوم جدارية “جرافيتي” داخل شوارع بنغازي، ولم يتوقف الأمر عند هذا، بل أصدرت أغنية بهذه المناسبة تحت اسم “عشرين عشرة”، ولأن الوفاء من طبع كل مشجع لهذا الكيان، قامت المجموعة بعمل ما يعرف بـ “دخلة” بالمقر التاريخي للنادي الأهلي، لشخصية أعطت وأفنت حياتها داخل النادي الأهلي الحاج “هاشم الفلاح”.

وقالت المجموعة في بيان لها عبر فيسبوك “الكلمات لن تكفيه حقه، ولا الدخلات ستروي تاريخه ولكن ما قمنا به مجرد تذكير بأننا سنكون مستمرين بولاء ووفاء هذه الشخصية العظيمة اتجاه مؤسستنا الغالية.

ويعد التراس جزارة أول التراس في ليبيا تم الإعلان عنه في عام 2010 رغم اعتراضات شديدة حول تأسيسه. (وال – بنغازي) ع ع

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