مديرية أمن المرج تنظم لمنتسبيها سباقاً للعدو الريفي

المرج 31 أكتوبر 2020 (وال) – نظمت مديرية أمن المرج، اليوم السبت، سباقا للعدو الريفي، بالتعاون مع مجلس الرياضة السابق بالمدينة.

وشارك في السباق عن ما يقارب 200 مشارك، من منتسبي المديرية والمراكز التابعة لها، وعلى راسهم مدير مديرية أمن المرج عقيد وهبى الرخ.

ويأتي السباق في إطار الاهتمام بالأنشطة الرياضية، وخلق روح التنافس والالفة بين أعضاء المديرية، وقد امتدت مسافة السباق 3 كلم، انطلاقاً من بوابة المرج الجنوبية ووصولاً لبوابة مديرية أمن المرج، مروراً بخمس نقاط تفتيش.

وتم توزيع جوائز رمزية وقلائد على الفائزين بالتراتيب العشرين الأولى، بحضور منتسبي المديرية والإعلاميين والمهتمين بالأنشطة الرياضية. (وال – المرج) أ ف

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