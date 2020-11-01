نجاح منقطع النظير في النسخة الثانية من بطولة 3×3 لكرة السلة

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – توج فريق (L) لكرة السلة ببطولة 3×3 لكرة السلة في نسختها الثانية، عقب تفوقه في المباراة النهائية على حساب فريق (S) بفارق ( 4 )، وبواقع ( 20 ) مقابل (16) نقطة، في المباراة التي جمعت الفريقين، السبت، بمجمع سليمان الضراط ببنغازي.

هذه المباراة أدارها ثنائي تحكيمي متكون من محمد البريكي وخالد أحنيش، حيث تكون فريق (S) من عثمان الصديق، ومحمود بلحاج، وضياء الريفي، وغيث مفتاح، فيما دخل فريق (L) المقابلة بتشكيل تكون من يحي الشكماك، وأحمد القندوز، وعبد الرازق التركي، بالإضافة إلى إبراهيم عبدو.

وكما كان متوقعاً أن المباراة ستأتي سريعة ومثيرة للغاية، وحاول كل منهما التقدم على صعيد النتيجة، وتمكن فريق (L) من تسجيل أول النقاط مبكراً، وكانت بواسطة لاعبه عبد الرازق التركي، لتدخل بعدها المباراة طبع أخر.

وتناول على تسجيل الفريق المتوج بالبطولة كل من: يحي الشكماك، (12) نقطة، وإبراهيم عبدو، (6) نقاط، وعبد الرازق التركي، (2)، فيما سجل نقاط وصيف هذه النسخة كل من: ضياء الريفي، (6) نقاط، وعثمان الصديق، (5) نقاط، ومحمود بلحاج، ( 4) نقاط بنما سجل غيث مفتاح نقطة وحيدة.

وعلى هامش هذه البطولة التي شارك فريق فيها (76) لاعباً مثلو (19) فريقاً من مختلف الأندية الليبية، أقيمت مسابقتان قبيل المباراة النهائية، الأولى مسابقة (الرميات الثلاثية)، والتي تأهل إليه (6) لاعبين، لكن اللاعب إسماعيل الجهمي نجح من تحقيق لقبها، أما المسابقة الثانية فكان (سلام دانك) والتي نالها اللاعب سفيان الشويهدي.

وخلال مراسم التكريم تم تتويج صاحبي الترتيب الأول والثاني بالبطولة، حيث نال المركز الثاني البرونزية ومبلغ قدره (500) دينار، فيما نال صاحب الترتيب الأول بالبطولة القلائد الذهبية، ومبلغ قدره (1000) دينار، في حين تم تكريم أفضل أربعة لاعبين بالبطولة وهم: مكرم عيسي، وضياء الريفي، ويحي الشكماك، بالإضافة إلى إدريس زيو.

هذا وقد كرمت صفحة كرة السلة الليبية عبر شبكات التواصل الاجتماعي اللاعب ضياء الدين الريفي كأفضل لاعب في البطولة، وذلك من خلال المستويات الممتازة التي قدمها اللعب في البطولة. (وال – بنغازي) س إ

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