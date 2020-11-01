أكاديمية المصلي تتوّج بالبطولة التنشيطية للناشئين

بنغازي 1 نوفمبر 2020 (وال) – اختتمت، أمس السبت، في مدينة بنغازي البطولة التنشيطية البطولة للناشئين لكرة القدم، والمندرجة تحت مهرجان بنغازي السلام، والتي تشرف عليه وتنظمه إدارة المدينة الرياضية ببنغازي، بمشاركة أربعة فرق، حيث واستهدفت مواليد 2007/2008/2009.

البطولة التنشيطية التي جرت مبارياتها على أرضية الملعب الجانبي، نال فريق أكاديمية المصلي الترتيب الأول متوجاً جهوده بالبطولة، في حين حل فريق خالد بن الوليد ثانياً، بينما فريق السد جاء ثالثاً.

وفي ختام البطولة تم تكريم الفرق الأربعة جميعاً بكؤوس وقلائد ، كحافز ودافع معنوي لها،وتحصل على جائزة أفضل حارس بالبطولة ، حارس مرمى فريق أكاديمية المصلي أنس أحمد العماري، فيما نال لاعب أكاديمية المصلي، إسلام طارق جائزة هداف البطولة، وذلك بتسجيله (5) أهداف. (وال – بنغازي) س إ

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